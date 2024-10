Elezioni parlamentari in Georgia, la presidente Salomé Zourabichvili non riconosce il risultato delle urne (Di domenica 27 ottobre 2024) La presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili , ha rifiutato di riconoscere il risultato delle recenti Elezioni parlamentari, che ha definito 'totalmente falsificate'. Lo riferisce la Tass citando un comunicato della presidenza Georgiana Feedpress.me - Elezioni parlamentari in Georgia, la presidente Salomé Zourabichvili non riconosce il risultato delle urne Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladella, ha rifiutato dire ilrecenti, che ha definito 'totalmente falsificate'. Lo riferisce la Tass citando un comunicato della presidenzana

