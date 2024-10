"Cosa faresti se tuo figlio confessasse un omicidio?". Le ricerche on line di Turetta (Di domenica 27 ottobre 2024) In tutto questo periodo Filippo Turetta non aveva mai confessato la premeditazione dell'omicidio di Giulia per timore di perdere i suoi genitori: quali sono state le sue parole durante il processo Ilgiornale.it - "Cosa faresti se tuo figlio confessasse un omicidio?". Le ricerche on line di Turetta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 27 ottobre 2024) In tutto questo periodo Filipponon aveva mai confessato la premeditazione dell'di Giulia per timore di perdere i suoi genitori: quali sono state le sue parole durante il processo

Turetta e le ricerche online prima di uccidere Giulia: «Cosa faresti se tuo figlio ti confessasse un omicidio?»

