Carabiniere fuori servizio sventa maxi furto

Va a fare la spesa al supermercato insieme ai figli e sventa un furto dal valore di alcune centinaia di euro. Protagonista un Carabiniere fuori servizio che l'altro ieri, verso le 18.30, ha intercettato un ladro che si erano appena allontanato dal Conad del centro commerciale 'Diamante' di Cattolica dopo aver trafugato parecchia merce. L'uomo, un italiano di 35 anni, è stato denunciato a piede libero dai colleghi del militare dell'Arma, arrivati poi sul posto con una pattuglia. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando il carabinieri - che stava facendo la spesa insieme ai due figli piccoli - ha notato due l'individuo in atteggiamento sospetto che si aggirava tra le scansie del punto vendita. La sua esperienza gli ha suggerito che poteva trattarsi di un ladro intento a fare razzia di prodotti alimentari.

