“Capre, siete un popolo di capre”. Chiedi chi era Angelo Manna il Tormentone rilanciato da Sorrentino (Di domenica 27 ottobre 2024) “capre, siete un popolo di capre”. Chiedi chi era Angelo Manna il Tormentone rilanciato da Sorrentino Nelle sere dell’estate 1976, nella Napoli del sindaco Valenzi, fra le continue rivolte nel carcere di Poggioreale e una moria di pesci al Lago Patria, mentre la sonda Viking planava su Marte, la città fu scossa dal più popolare muezzin d‘ogni protesta, rivendicazione, accusa e maledizione dell’intera storia napoletana. In una villa sul mare di Posillipo, di proprietà di Achille Lauro, l’ingegnere PietrAngelo Gregorio, un genio nel suo campo, aveva piazzato la prima emittente televisiva privata, Canale 21, sorta un attimo prima che Berlusconi deflagrasse nei tubi catodici (corri a casa in tutta fretta, c’è il Biscione che t’aspetta). Dalla villa televisiva posillipina, ogni sera, s’alzava la voce possente e rivendicativa del muezzin partenopeo. Ilnapolista.it - “Capre, siete un popolo di capre”. Chiedi chi era Angelo Manna il Tormentone rilanciato da Sorrentino Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “undi”.chi eraildaNelle sere dell’estate 1976, nella Napoli del sindaco Valenzi, fra le continue rivolte nel carcere di Poggioreale e una moria di pesci al Lago Patria, mentre la sonda Viking planava su Marte, la città fu scossa dal più popolare muezzin d‘ogni protesta, rivendicazione, accusa e maledizione dell’intera storia napoletana. In una villa sul mare di Posillipo, di proprietà di Achille Lauro, l’ingegnere PietrGregorio, un genio nel suo campo, aveva piazzato la prima emittente televisiva privata, Canale 21, sorta un attimo prima che Berlusconi deflagrasse nei tubi catodici (corri a casa in tutta fretta, c’è il Biscione che t’aspetta). Dalla villa televisiva posillipina, ogni sera, s’alzava la voce possente e rivendicativa del muezzin partenopeo.

