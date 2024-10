Secoloditalia.it - Bolzano sotto choc: immigrato pakistano stupra una 14enne che aspettava l’autobus alla fermata

(Di domenica 27 ottobre 2024) Aggredita e violentata vicinodel bus. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Alto Adige‘ è accaduto ae la vittima è una ragazzina di 14 anni. Secondo la ricostruzione del quotidiano, la ragazza stava aspettando il mezzo pubblico quando un 40enne, di origine pachistane, le ha chiesto delle indicazioni stradali.una ragazzina di 14 annidel“Sedutauna pensilina, a Casanova, ha rimosso le cuffiette dalle orecchie non appena ha notato un uomo che farfugliava qualcosa, avvicinandosi a lei. Le avrebbe detto di non essere del posto, chiedendo delle indicazioni stradali (per un luogo non precisato). La ragazza, ignara di ciò che sarebbe accaduto da lì a poco, ha risposto suggerendogli una via”, scrive il quotidiano. Poi l’uomo si è fatto più insistente, con proposte ed avances.