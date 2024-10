Quotidiano.net - Bigster, ora Dacia pensa in grande. È il Suv per tutti

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Giuseppe Tassi Non è un Duster piùma una nuova scommessa di. Il marchio del gruppo Renault, che miete successi nel mondo delle vetture piccole e medie (Sandero è oggi la più venduta in Europa), ha deciso di fare le cose in. Così lancia sul mercato, un Suv da quasi 5 metri di lunghezza, destinato al segmento C: un territorio dove corrono i desideri di una clientela sempre più vasta. Conprova a vincere una sfida difficile, proponendo una sorta di ammiraglia del brand, in attesa di sfornare altri due modelli destinati allo stesso segmento. Solido, essenziale, robusto e conabitabilità interna, il Suvgioca la sua partita con nuovi motori,elettrificati, un notevole comfort interno e prezzi sotto i 25 mila euro per le versioni mild-hybrid e sotto i 30 per il nuovo full hybrid 155.