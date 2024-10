Adele si accorge che c’è Celine Dion e corre giù dal palco per abbracciarla. Poi scoppia in lacrime: “È la mia persona preferita di tutti i tempi” (Di domenica 27 ottobre 2024) Un incontro tra due regine della musica, un momento di pura emozione che ha fatto vibrare il The Colosseum At Caesars Palace di Las Vegas. Adele, durante il suo residency show, ha notato tra il pubblico la sua “persona preferita di tutti i tempi”: Celine Dion. La reazione della cantante britannica è stata immediata e spontanea. Con le lacrime agli occhi, si è avvicinata a Celine Dion, abbracciandola calorosamente tra gli applausi scroscianti del pubblico. Un momento di grande intensità, che ha unito due delle voci più potenti e ammirate del panorama musicale internazionale. “La mia persona preferita”, ha dichiarato Adele dal palco, con la voce rotta dall’emozione, riferendosi a Celine Dion. Un tributo sentito, che ha commosso la stessa Dion, visibilmente toccata dall’affetto della collega. Ilfattoquotidiano.it - Adele si accorge che c’è Celine Dion e corre giù dal palco per abbracciarla. Poi scoppia in lacrime: “È la mia persona preferita di tutti i tempi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un incontro tra due regine della musica, un momento di pura emozione che ha fatto vibrare il The Colosseum At Caesars Palace di Las Vegas., durante il suo residency show, ha notato tra il pubblico la sua “di”:. La reazione della cantante britannica è stata immediata e spontanea. Con leagli occhi, si è avvicinata a, abbracciandola calorosamente tra gli applausi scroscianti del pubblico. Un momento di grande intensità, che ha unito due delle voci più potenti e ammirate del panorama musicale internazionale. “La mia”, ha dichiaratodal, con la voce rotta dall’emozione, riferendosi a. Un tributo sentito, che ha commosso la stessa, visibilmente toccata dall’affetto della collega.

