Accoltella il compagno alla gola al culmine di una lite: 57enne arrestata per tentato omicidio (Di domenica 27 ottobre 2024) Una donna è stata arrestata dai carabinieri di Frosinone per aver cercato di uccidere il compagno, Accoltellato alla gola. L'uomo è ricoverato in ospedale. Fanpage.it - Accoltella il compagno alla gola al culmine di una lite: 57enne arrestata per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Una donna è statadai carabinieri di Frosinone per aver cercato di uccidere ilto. L'uomo è ricoverato in ospedale.

accoltella compagno alla gola

