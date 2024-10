Weekend di maltempo nel Torinese, prime conseguenze: caduto un albero ad Alpignano (Di sabato 26 ottobre 2024) Come annunciato dai meteorologi, anche il Torinese si appresta a vivere un Weekend di maltempo. Nella prima mattinata di oggi le conseguenze si sono viste in via della Costa ad Alpignano, dove un albero che si trovava all'interno di un giardino privato è caduto sulla carreggiata, lambendo la Torinotoday.it - Weekend di maltempo nel Torinese, prime conseguenze: caduto un albero ad Alpignano Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Come annunciato dai meteorologi, anche ilsi appresta a vivere undi. Nella prima mattinata di oggi lesi sono viste in via della Costa ad, dove unche si trovava all'interno di un giardino privato èsulla carreggiata, lambendo la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Weekend di maltempo in Italia : il Nord-Ovest sotto attacco mentre il Sud gode di sole - Facebook WhatsApp Twitter Il maltempo si prepara a colpire il Nord-Ovest dell’Italia durante questo fine settimana, mentre le regioni meridionali e sulla costa adriatica potranno godere di condizioni climatiche più miti e soleggiate. Secondo ... (Gaeta.it)

Sarà un weekend di forte maltempo sul Piemonte : è allerta gialla e arancione - le zone interessate - Per gli esperti di 3bmeteo quello in arrivo sul Piemonte sarà un weekend di forte maltempo a causa di correnti molto instabili e umide provenienti dai quadranti meridionali. Piogge e rovesci diffusi interesseranno gran parte del territorio ... (Torinotoday.it)

Il maltempo non dà tregua - ancora piogge : le previsioni per il weekend - Un nuovo weekend sott’acqua per parte dell’Italia. La situazione non è in miglioramento e la Protezione Civile ha emanato una ennesima allerta Doveva essere una settimana di tregua dopo il weekend infernale dello scorso weekend, ma non sarà così. ... (Cityrumors.it)

Il maltempo resiste : pioggia e nuvole per tutto il weekend - L’approfondimento di una depressione dalla Gran Bretagna verso la penisola Iberica inizia a richiamare anche sulla nostra regione correnti umide da sud/ovest che preannunciano l’arrivo di una perturbazione atlantica nella giornata di domani, ... (Bergamonews.it)