Virtus Verona-Clodiense oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Clodiense, match dello stadio Gavagnin-Nocini valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa arriva da tre vittorie consecutive e ha intenzione di proseguire su questa strada, in modo tale da riportarsi in piena zona playoff insieme alle dirette rivali. Virtus Verona-Clodiense, come seguire il match La compagine ospite, dal suo canto, è reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque sfide, in cui ha conquistato appena due punti e ora ha assolutamente bisogno di cambiare marcia per risalire la china. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Gavagnin-Nocini valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa arriva da tre vittorie consecutive e ha intenzione di proseguire su questa strada, in modo tale da riportarsi in piena zona playoff insieme alle dirette rivali., come seguire il match La compagine ospite, dal suo canto, è reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque sfide, in cui ha conquistato appena due punti e ora ha assolutamente bisogno di cambiare marcia per risalire la china. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.

