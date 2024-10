Vi porto con me in California

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Palo Alto, 26 ottobre 2024 – E’ solo l’inizio di un lungo viaggio, il primo di molti articoli e approfondimenti. Tanto devo ancora da vedere, scoprire, e conoscere, ma intanto partiamo con l’episodio pilota. Da pochi giorni ho messo piede negli Stati Uniti d’America, dove rimarrò per un anno. Il sogno di una vita che, quasi per caso, si è realizzato. Dopo oltre un giorno di attesa tra voli, scali e attesa alla dogana, sono atterrato all’aerointernazionale di San Francisco, prima di spostarmi nella vicina Palo Alto, dove rimarrò per un anno. La Silicon Valley della, per i prossimi 350 e rotti giorni, sarà la mia casa. E cercherò di far sì che anche i lettori si sentano coinvolti, portandoli con me in questo lungo viaggio.