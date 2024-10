Iltempo.it - “Una cosa mai vista”, il fiume in piena sbriciola il ponte. Allerta in tre regioni per il maltempo

(Di sabato 26 ottobre 2024) L'ondata diche ha investito il Nord Italia ha flagellato in particolare la Toscana dove i nubifragi notturni hanno trasformato le strade in fiumi di acqua e fango nelle province di Pisa e Livorno, con allagamenti a Cecina e Rosignano ed esondazioni in diverse zone. I Vigili del Fuoco hanno messo in salvo 15 persone, costrette a rifugiarsi sui tetti delle loro vetture. Per la giornata di domani, domenica, la Protezione civile ha diramato l'arancione su alcuni settori di Piemonte e Liguria e nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna, gialla su gran parte della Sardegna e su settori di Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna.