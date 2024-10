Ilgiorno.it - Un assegno alle vittime senza stipendio

(Di sabato 26 ottobre 2024) La Procura insieme all’Inps Monza e Brianza con la Rete dei centri anti violenza Artemide, guidata dal Comune di Monza, stanno mettendo a punto un protocollo di intesa per promuovere l’indipendena delle donnedi violenza domestica. "Stiamo preparando un testo – spiega Manuela Massenz, procuratrice aggiunta di Monza – per consentire alla donna da cui è stato allontanato il partner maltrattante, di percepire le prestazioni dell’Inps, cioè l’unico per il sostentamento dei figli e l’invalidità civile, di solito versate sul conto corrente del marito". Si tratta spesso di situazioni di donne che non lavorano e quindi che non hanno un conto corrente a proprio nome.