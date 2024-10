Ugolini: «Il lavoro mentale di Conte è straordinario, è un Napoli rivoluzionato rispetto a pochi mesi fa» (Di sabato 26 ottobre 2024) Ugolini: «Il lavoro mentale di Conte è straordinario, è un Napoli rivoluzionato rispetto a pochi mesi fa» «Non era una partita semplice, Conte ha cambiato tanto davanti con Neres e Ngonge. Non è stato un bel Napoli soprattutto nel primo tempo. C’è stato anche il gol annullato. È la seconda vittoria di misura di fila, undici gol fatti, uno subito, sesto clean sheet, quarta vittoria consecutiva. Il Napoli in casa ha sempre vinto. La rivoluzione dal basso poggia su basi molto solide. È ovvio che fino al gol non è riuscito a esprimersi al meglio, ma ha dimostrato grandissima capacità di sintesi porta a casa il risultato con sofferenza, tenacia, caparbietà. Ilnapolista.it - Ugolini: «Il lavoro mentale di Conte è straordinario, è un Napoli rivoluzionato rispetto a pochi mesi fa» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024): «Ildi, è unfa» «Non era una partita semplice,ha cambiato tanto davanti con Neres e Ngonge. Non è stato un belsoprattutto nel primo tempo. C’è stato anche il gol annullato. È la seconda vittoria di misura di fila, undici gol fatti, uno subito, sesto clean sheet, quarta vittoria consecutiva. Ilin casa ha sempre vinto. La rivoluzione dal basso poggia su basi molto solide. È ovvio che fino al gol non è riuscito a esprimersi al meglio, ma ha dimostrato grandissima capacità di sintesi porta a casa il risultato con sofferenza, tenacia, caparbietà.

