Triathlon, World Cup Tongyeong 2024: Nicola Azzano 23° in Corea del Sud

(Di sabato 26 ottobre 2024) La gara maschile su distanza olimpica della tappa dellaCupdi, appena conclusa a, indel Sud, vede l’unico azzurro al via, iscritto a titolo personale,(Carabinieri), classificarsi al 23° posto. Affermazione del neozelandese Dylan McCullough, che domina la scena e vince in 1:45:08, rifilando distacchi notevoli a tutti gli altri concorrenti: piazza d’onore per l’iberico David Cantero Del Campo, secondo in 1:46:11, a 1:03, gradino più basso del podio per il polacco Maciej Bruzdziak, terzo in 1:46:19 a 1:12. Giù dal podio il transalpino Maxime Hueber-Moosbrugger, quarto in 1:46:43, a 1:35, davanti all’iberico Roberto Sanchez Mantecon, quinto in 1:47:03, a 1:56, al britannico Ben Dijkstra, sesto in 1:47:10 a 2:03, ed al francese Aurelien Jem, settimo in 1:47:17, a 2:10.