Tragedia in campagna: agricoltore 59enne cade dal trattore e muore (Di sabato 26 ottobre 2024) Era alla guida del suo trattore quando, probabilmente a causa di un malore, è caduto dal mezzo ed è morto. Vittima un agricoltore di 59 anni di Torremaggiore, nel Quotidianodipuglia.it - Tragedia in campagna: agricoltore 59enne cade dal trattore e muore Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Era alla guida del suoquando, probabilmente a causa di un malore, è caduto dal mezzo ed è morto. Vittima undi 59 anni di Torremaggiore, nel

Tragedia a Serracapriola : agricoltore di Torremaggiore cade dal trattore e muore - Tragedia a Serracapriola questa mattina poco prima delle 9, quando un 59enne di Torremaggiore alla guida di un trattore, in un'arteria alla periferia della cittadina frentana, in contrada Montenuovo, è precipitato dal mezzo agricolo, probabilmente ... (Foggiatoday.it)

