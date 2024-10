Tifosa insulta l’arbitra: società multata (Di sabato 26 ottobre 2024) "Fai schifo". Offese cattive, pesanti. Ripetute con insistenza dagli spalti da una Tifosa della squadra padrona di casa contro un’altra donna. Una giovanissima arbitra di calcio, che in quel momento stava dirigendo un incontro del campionato interprovinciale under 16 tra Morciano Calcio e Misano (finito 0 a 2 per gli ospiti). Insulti che, secondo quanto riportato, sarebbero stati ribaditi anche al termine del match, sempre da parte della stessa Tifosa, parente di uno dei baby calciatori scesi in campo in occasione della seconda giornata del campionato. L’episodio, risalente al 6 ottobre scorso, non è passato inosservato ed è finito nel bollettino delle comunicazioni della delegazione di Rimini della Lega nazionale dilettanti. La squadra padrona di casa, il Morciano Calcio, è stata ‘punita’ con una multa di 100 euro. Ilrestodelcarlino.it - Tifosa insulta l’arbitra: società multata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Fai schifo". Offese cattive, pesanti. Ripetute con insistenza dagli spalti da unadella squadra padrona di casa contro un’altra donna. Una giovanissima arbitra di calcio, che in quel momento stava dirigendo un incontro del campionato interprovinciale under 16 tra Morciano Calcio e Misano (finito 0 a 2 per gli ospiti). Insulti che, secondo quanto riportato, sarebbero stati ribaditi anche al termine del match, sempre da parte della stessa, parente di uno dei baby calciatori scesi in campo in occasione della seconda giornata del campionato. L’episodio, risalente al 6 ottobre scorso, non è passato inosservato ed è finito nel bollettino delle comunicazioni della delegazione di Rimini della Lega nazionale dilettanti. La squadra padrona di casa, il Morciano Calcio, è stata ‘punita’ con una multa di 100 euro.

