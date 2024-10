Nerdpool.it - Tempo di catturare i Pokémon più paurosi nel nuovo evento Teracristal e Comparsa Massiccia

(Di sabato 26 ottobre 2024) La notte più paurosa dell’anno si avvicina, non c’è quindi momento migliore perpiù spettrali edi tutto il Pokédex! Proprio per questo,Scarlatto e Violetto si preparano a ospitare un. Dalle 00:00 (UTC) di lunedì 28 ottobre alle 23:59 (UTC) di giovedì 31 ottobre 2024, Gengar apparirà più spesso nei Raidda 5?. I Gengar che troverai in questi raid saranno di teratipo Spettro, quindi fatti coraggio prima di sfidarli! Sconfiggendo Gengar otterrai ricompense da paura, tra cui tante Caramelle rare.