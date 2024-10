STELLANTIS: Le diocesi di Nola e Acerra esprimono solidarietà ai lavoratori (Di sabato 26 ottobre 2024) La nota congiunta del Vicariato per la giustizia e la carità della diocesi di Nola e dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Acerra: La Chiesa è sempre stata attenta alle problematiche sociali del nostro territorio e ha, con coraggio, denunciato le azioni contro la dignità della persona umana e dell’uomo lavoratore. I Pastori delle Chiese di Nola e di Acerra, Mons. FRANCESCO MARINO e Mons. Primacampania.it - STELLANTIS: Le diocesi di Nola e Acerra esprimono solidarietà ai lavoratori Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La nota congiunta del Vicariato per la giustizia e la carità delladie dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro delladi: La Chiesa è sempre stata attenta alle problematiche sociali del nostro territorio e ha, con coraggio, denunciato le azioni contro la dignità della persona umana e dell’uomo lavoratore. I Pastori delle Chiese die di, Mons. FRANCESCO MARINO e Mons.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sud Pontino / Arcidiocesi di Gaeta - nuove nomine per Lenola e Itri e per il vicariato generale - SUD PONTINO -Tempo di nomine in seno alla Chiesa di Gaeta. Un bravo sacerdote di Ponza, don Riccardo Spignesi, dal 5 ottobre sarà alla guida della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore e anche del vicino Santuario della Madonna del Colle di ... (Temporeale.info)