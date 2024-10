Bergamonews.it - Stabilità dei prezzi in pericolo: una banca centrale indipendente da sola potrebbe non bastare

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si chiude una settimana che ha visto i diversi PMI di ottobre dell’Europa in leggero miglioramento, soprattutto per quello manifatturiero, cresciuto a 45,9 punti da 45 punti di settembre. Bene anche per il PMI manifatturiero di ottobre degli Stati Uniti che migliora a 47,8 punti da 47,3 punti di settembre). Notiamo, comunque, come entrambi rimangano sotto la fatidica soglia dei 50 punti che indica recessione. La prossima settimana sarà strategica, perché vedrà il PIL del 3Q24 degli Stati Uniti, che il GDPNow della Fed di Atlanta stima essere intorno al 3,3%. Nonostante la crescita del PIL superiore a quella potenziale (tra il 2% e il 2,5%), il 93% dei trader stima che la Fed ridurrà i tassi di ulteriori 25 bps nel meeting del 7 novembre prossimo. In questo contesto gli indici hanno reagito negativamente.