Universalmovies.it - Scissione | Il teaser trailer della Stagione 2

(Di sabato 26 ottobre 2024) Apple TV+ ha diffuso in rete ilsecondadi, la serie tv diretta e prodotta da Ben Stiller. L’acclamata serie tv ambientata sul posto da lavoro – premiata tra l’altro con un Emmy ed un Peabody Award – torna sulla piattaforma digitale a partire dal 17 gennaio 2025 con il primo episodio, seguito da nuove puntate ogni venerdì fino al 21 marzo. Per l’occasione Apple TV+ ha reso disponibile in rete ile le note di produzione “” è prodotta esecutivamente da Ben Stiller, che dirige anche cinque episodinuova, alternandosi alla regia con Uta Bresiewitz, Sam Donovan e Jessica Lee Gagné. La serie è scritta, creata e prodotta esecutivamente da Dan Erickson.