Schillaci, la strada è in salita ma prossimo anno 140 miliardi (Di sabato 26 ottobre 2024) "La strada è in salita, le risorse sono limitate, ma quest'anno i fondi a disposizione sono aumentati di 2,5 miliardi e per il prossimo anno di 5 miliardi, non è mai successo, siamo arrivati oltre 136 miliardi e il prossimo anno toccheremo oltre 140 miliardi". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a Trento, dove, nella sala di rappresentanza della Regione in piazza Dante, sono stati celebrati 'Due anni di governo'. "Nessuno ha interesse a depotenziare il sistema pubblico", ha ribadito il ministro. Quotidiano.net - Schillaci, la strada è in salita ma prossimo anno 140 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) "Laè in, le risorse sono limitate, ma quest'i fondi a disposizione sono aumentati di 2,5e per ildi 5, non è mai successo, siamo arrivati oltre 136e iltoccheremo oltre 140". Così il ministro della Salute, Orazio, a Trento, dove, nella sala di rappresentanza della Regione in piazza Dante, sono stati celebrati 'Due anni di governo'. "Nessuno ha interesse a depotenziare il sistema pubblico", ha ribadito il ministro.

