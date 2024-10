“Scegli la vita”: a Corleone un concorso per studenti e un convegno sulla donazione degli organi (Di sabato 26 ottobre 2024) Un concorso riservato agli studenti e un convegno con importanti esperti del settore per sensibilizzare i giovani sulla donazione degli organi. È “Scegli la vita!”, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dall’istituto “Don Giovanni Colletto”, in collaborazione con l’Associazione Palermotoday.it - “Scegli la vita”: a Corleone un concorso per studenti e un convegno sulla donazione degli organi Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unriservato aglie uncon importanti esperti del settore per sensibilizzare i giovani. È “la!”, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dall’istituto “Don Giovanni Colletto”, in collaborazione con l’Associazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenze lecchesi : giovani studenti vincono il concorso che reinventa le città - Il Polo di Lecco del Politecnico di Milano rimane una grande eccellenza. Il progetto Gi-8TTO di Gabriele Battipaglia, Viviana Berzi, Giulia Buongiovanni, Marianna Camerota, Daniele Colombo, Giada Cudazzo, Valentina Giustinelli, Iacopo ... (Leccotoday.it)

Concorso studenti “Agrigento 2025-2045 - visioni Letterarie e Infrastrutturali” : premio di 4.000 euro al miglior video - In occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento promuove il concorso “Agrigento 2025-2045 – Visioni Letterarie e Infrastrutturali”. Oggetto del concorso è la produzione di un ... (Orizzontescuola.it)

Firenze per Mario Luzi - torna il concorso poetico rivolto agli studenti toscani - Firenze, 12 ottobre 2024 - Torna il concorso poetico rivolto a tutti gli studenti toscani intitolato 'Firenze per Mario Luzi'. Il quotidiano La Nazione è tra i promotori di questo concorso giovanile, sempre molto partecipato, dedicato al grande ... (Lanazione.it)

Insegnante a 19 anni - vince il concorso e passa dal banco alla cattedra : “Gli studenti sono quasi coetanei”. La storia di Simone da Napoli a Crema - Dal banco alla cattedra, non come supplente ma come come insegnante vincitore di concorso verso la conferma del ruolo. Simone Scarano a soli 19 anni ha già ottenuto il posto fisso a scuola come insegnante tecnico pratico B016, Laboratori di scienze ... (Orizzontescuola.it)