Rissa in centro storico, svolta nelle indagini: sette giovani denunciati (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutisette persone, tra i 21 e i 35 anni, sono state denunciate in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Benevento a seguito di una violenta Rissa avvenuta nel cuore della città. L’episodio risale alla sera del 24 ottobre u.s., intorno alle ore 21:00, in via Erik Mutarelli, zona frequentata da molti giovani in occasione della movida notturna. Dalle indagini dei militari dell’Arma, condotte attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata e le testimonianze raccolte, è emerso che, dapprima, una lite verbale è scoppiata durante una festa di compleanno organizzata all’interno di un locale della zona. La causa: vecchi rancori tra due dei giovani coinvolti di origine tunisina e un giovane brasiliano. Anteprima24.it - Rissa in centro storico, svolta nelle indagini: sette giovani denunciati Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutipersone, tra i 21 e i 35 anni, sono state denunciate in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Benevento a seguito di una violentaavvenuta nel cuore della città. L’episodio risale alla sera del 24 ottobre u.s., intorno alle ore 21:00, in via Erik Mutarelli, zona frequentata da moltiin occasione della movida notturna. Dalledei militari dell’Arma, condotte attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata e le testimonianze raccolte, è emerso che, dapprima, una lite verbale è scoppiata durante una festa di compleanno organizzata all’interno di un locale della zona. La causa: vecchi rancori tra due deicoinvolti di origine tunisina e un giovane brasiliano.

