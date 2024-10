Gaeta.it - Richieste di condanna per il clan Di Lauro: 124 anni di carcere in un processo esplosivo a Napoli

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nel cuore pulsante di, ilche coinvolge ilDie la Vanella Grassi ha preso una piega drammatica con lediformulate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Ieri mattina, il pubblico ministero Lucio Giuliano ha avanzato una serie diche si giustappongono a un totale di 124diper i sette imputati che hanno scelto il rito abbreviato, ponendo in luce la complessità e la gravità dei crimini associativi in cui è coinvolta questa associazione malavitosa. Il blitz del 13 ottobre e le accuse formulate Il 13 ottobre scorso, un'operazione di polizia ha portato all'arresto di ben 27 persone, segnando un'importante vittoria per le forze dell'ordine nella lotta contro la camorra a