Rapina notturna a Bologna: arrestato un 26enne dopo il colpo in Largo Respighi (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente Rapina avvenuta a Bologna ha scosso la comunità locale, evidenziando una problematica di sicurezza in crescita. Nella notte scorsa, una giovane donna è stata vittima di un’aggressione sotto la minaccia di un coltello, mentre avveniva il furto del suo smartphone. Grazie all’intervento pronto della polizia e all’uso di tecnologia per la geolocalizzazione, un sospetto è stato arrestato e messo a disposizione della giustizia, aprendo un’inchiesta su un possibile giro di criminalità giovanile. L’episodio della Rapina L’incidente si è verificato in Largo Respighi circa alle ore 03:40. La giovane donna, impaurita e visibilmente scossa, ha contattato la sala operativa della polizia per segnalare che le era stato sottratto il telefono cellulare. Gaeta.it - Rapina notturna a Bologna: arrestato un 26enne dopo il colpo in Largo Respighi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recenteavvenuta aha scosso la comunità locale, evidenziando una problematica di sicurezza in crescita. Nella notte scorsa, una giovane donna è stata vittima di un’aggressione sotto la minaccia di un coltello, mentre avveniva il furto del suo smartphone. Grazie all’intervento pronto della polizia e all’uso di tecnologia per la geolocalizzazione, un sospetto è statoe messo a disposizione della giustizia, aprendo un’inchiesta su un possibile giro di criminalità giovanile. L’episodio dellaL’incidente si è verificato incirca alle ore 03:40. La giovane donna, impaurita e visibilmente scossa, ha contattato la sala operativa della polizia per segnalare che le era stato sottratto il telefono cellulare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna - donna minacciata con coltello e rapinata : arrestato gambiano - L'uomo, con precedenti, è stato trovato in possesso del telefono trafugato e di un coltello a serramanico pertanto è stato fermato e condotto in Questura (Imolaoggi.it)

Rapina una ragazza a Bologna - arrestato con la geolocalizzazione del telefono rubato - Bologna, 25 ottobre 2024 - Ha rapinato una ragazza in zona universitaria e poi è scappato a bordo della sua bicicletta. Il rapinatore, un uomo di 26 anni, è stato però bloccato dalla polizia ed è stato arrestato con l'accusa di rapina ... (Ilrestodelcarlino.it)

Bologna - rapina in negozio e furto con strappo : arrestati due minori stranieri - i due giovani, residenti in comunità per minori stranieri, entrambi con precedenti di polizia per i reati di lesioni personali aggravate dall’uso di arma impropria (Imolaoggi.it)

Bologna - ragazzo pestato e rapinato : arrestato albanese - L'arrestato ha picchiato con calci e pugni un ragazzo sordomuto, rapinandolo del borsello, con dentro un telefono cellulare, il portafogli e i documenti (Imolaoggi.it)