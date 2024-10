Pogacar e il dolore profondo che nessuno conosce: la scomparsa della sua cuginetta, rapita 3 anni fa (Di sabato 26 ottobre 2024) La piccola Julija, oggi tredicenne, è scomparsa il 3 novembre 2021, rapita da sua mamma, adepta di una setta religiosa. A distanza di tre anni, l'Interpol brancola ancora nel buio mentre il padre Peter ha rilanciato il disperato appello simile a quello che già nel 2022 Tadej aveva pubblicato sui propri profili social: "Aiuto! La mia cuginetta Julija è scomparsa!" Fanpage.it - Pogacar e il dolore profondo che nessuno conosce: la scomparsa della sua cuginetta, rapita 3 anni fa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La piccola Julija, oggi tredicenne, èil 3 novembre 2021,da sua mamma, adepta di una setta religiosa. A distanza di tre, l'Interpol brancola ancora nel buio mentre il padre Peter ha rilanciato il disperato appello simile a quello che già nel 2022 Tadej aveva pubblicato sui propri profili social: "Aiuto! La miaJulija è!"

