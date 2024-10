Ora solare stanotte si dorme un’ora in più | cosa succede a chi fa i turni di notte I medici fanno partire una petizione

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nellatra sabato 26 e domenica 27 ottobre, scatta l’ora l’ora: alle 3:00 le lancette torneranno indietro di, concedendodi sonno in più ma riducendo dila luce serale. Questo cambiamento ha noti effetti sul benessere e sull’equilibrio del sonno, influenzando i ritmi biologici delle persone, come evidenziato da diversi studi internazionali. Dal 2019, il Parlamento europeo ha votato a favore della possibilità di eliminare il cambio d’ora, lasciando la scelta finale a ciascun Paese, ma il progetto è stato rallentato da altre priorità. Ora l’argomento potrebbe tornare in discussione, anche se permane il rischio di una frammentazione dei fusi orari tra i Paesi membri. Gli effetti su chi fa ilaIl cambio d’ora ha effetti concreti sulle turnazioni lavorative.