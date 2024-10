Omicidio a Garbagnate Milanese: arrestato un 78enne per il delitto di un 45enne albanese (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un dramma familiare si è trasformato in un tragico Omicidio nell’hinterland Milanese. Gli eventi si sono svolti tra venerdì e sabato scorso a Garbagnate Milanese, dove un uomo di 78 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rho. L’accusa: Omicidio volontario di un 45enne albanese, colpito da un proiettile in un clima di tensione familiare. La notizia ha scosso la comunità locale, portando alla luce tematiche di conflitti interpersonali e relazioni complicate. Ricostruzione della dinamica del delitto Secondo le indagini dei carabinieri, l’Omicidio è avvenuto al culmine di una lite accesa tra il 78enne e la vittima, anch’essa di nazionalità albanese. La scena del crimine si è rivelata essere l’abitazione del sospettato, un luogo dove si intrecciano relazioni complesse e conflitti latenti. Gaeta.it - Omicidio a Garbagnate Milanese: arrestato un 78enne per il delitto di un 45enne albanese Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un dramma familiare si è trasformato in un tragiconell’hinterland. Gli eventi si sono svolti tra venerdì e sabato scorso a, dove un uomo di 78 anni è statodai carabinieri della Compagnia di Rho. L’accusa:volontario di un, colpito da un proiettile in un clima di tensione familiare. La notizia ha scosso la comunità locale, portando alla luce tematiche di conflitti interpersonali e relazioni complicate. Ricostruzione della dinamica delSecondo le indagini dei carabinieri, l’è avvenuto al culmine di una lite accesa tra ile la vittima, anch’essa di nazionalità. La scena del crimine si è rivelata essere l’abitazione del sospettato, un luogo dove si intrecciano relazioni complesse e conflitti latenti.

