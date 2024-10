Lanazione.it - Nubifragi e allagamenti nel Grossetano, crolla muro dell’ex Sitoco

(Di sabato 26 ottobre 2024) Orbetello, 26 ottobre 2024 – Una forte ondata di maltempo si è abbattuta su Orbetello anche nella giornata di ieri. E l’intensa pioggia ha, con ogni probabilità, contribuito a farre una parte del tetto e una porzione di(10 metri per 15) di una delle strutturefabbrica di concimi chimici “”, ad Orbetello Scalo. Maltempo Toscana,nella notte da Cecina a Castellina Marittima Gli impianti sono chiusi da decenni, da quando l’azienda, Gruppo ex Fertilgest, rimasta con una sessantina di operai (un tempo ne occupava almeno 300), chiuse le attività per la crisi del mercato dei concimi e licenziò le maestranze. L’acqua caduta con insistenza si è infiltrata su una struttura già di per sé fatiscente e pericolante facendore ilsul terreno sottostante, che si trova a fianco della linea ferroviaria Roma-Livorno.