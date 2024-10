Nordio | dall' IA rischi per la privacy

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) 15.50 Intervistato al CasaCorriere Festival a Napoli, il ministro della Giustizia allerta sull'intelligenza artificiale male usata nell'ambito della. "Per ilo dossieraggio siamo tutti esposti -spiega- ma il vero problema prossimamente e forse già adesso è che con la IA sarà possibile manipolare i dati e sarà facile in tempi brevissimi creare una sorta di realtà virtuale". "Non siamo sicuri finché legge e tecnologie non saranno allineate alle tecnologie di criminali e malintenzionati".