Ilfoglio.it - Nel Novecento di Raymond Aron

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nel, secolo del pensiero e dell’azione in apparenza senza limiti,ha tentato di ricordarceli con probità e prudenza. Il suo modello è un cittadino che, non credendo né alle Leggi della Storia né all’Avvento dell’Uomo Nuovo, rifiuta sia gli assoluti del machiavellismo sia quelli dell’idealismo. Questo cittadino è pronto ad assumersi le sue responsabilità in un eventuale conflitto, ma non perciò è pronto a tutto. Nell’Europa degli anni Sessanta e Settanta,ha continuato a ritenere che lo spettro della guerra andasse tenuto a bada senza sottovalutazioni e senza enfasi. La sua lezione consiste in un intreccio calibratissimo di analisi concettuali e riferimenti storici: il suo demone gli vieta infatti di sovrainterpretare gli eventi riducendoli subito a un unico schema (sia quello del suo avversario Sartre, sia quello della più vicina Arendt).