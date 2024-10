**Migranti: Tajani, 'su trasferimenti Albania non c'è razzismo, rispettata dignità persone'** (Di sabato 26 ottobre 2024) Santa Flavia (Palermo), 26 ott. (Adnkronos) - I trasferimenti dei migranti irregolari in Albania "non è una forma di razzismo, non c'è alcun tipo di razzismo. Sono paesi sicuri quelli in cui torneranno. Il centro dell'Albania non è un carcere, ma è un luogo in cui la dignità viene rispettata". Così il vicepremier Antonio Tajani, intervenendo alla kermesse di Fi a Santa Flavia (Palermo). Liberoquotidiano.it - **Migranti: Tajani, 'su trasferimenti Albania non c'è razzismo, rispettata dignità persone'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Santa Flavia (Palermo), 26 ott. (Adnkronos) - Idei migranti irregolari in"non è una forma di, non c'è alcun tipo di. Sono paesi sicuri quelli in cui torneranno. Il centro dell'non è un carcere, ma è un luogo in cui laviene". Così il vicepremier Antonio, intervenendo alla kermesse di Fi a Santa Flavia (Palermo).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Consiglio d'Europa accusa l'Italia : razzismo tra le forze dell'ordine. Lo «stupore» di Mattarella. Meloni : «Meritano rispetto - no ingiurie» - In Italia le forze dell'ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di... (Ilmattino.it)

Migranti - Consiglio d’Europa accusa di razzismo le forze dell’ordine italiane - Nel giorno in cui il Consiglio d’Europa accusa di prassi razziste le forze dell’ordine italiane, il Viminale presenta un ricorso in cassazione contro le ordinanze dei giudici sul caso Albania. Servizio di Luigi Ferraiuolo The post Migranti, ... (Tv2000.it)

Migranti : Appendino (M5s) - 'in Italia c'è un problema razzismo' - Roma, 23 ott (Adnkronos) - "Non ci sto a criminalizzare le forze dell'ordine. Io non ho letto nel dettaglio che cosa è emerso da questo documento. Però non è che possiamo negare che nel nostro Paese non ci sia un problema di razzismo. E infatti non ... (Liberoquotidiano.it)

Migranti - Consiglio d’Europa accusa di razzismo le forze dell’ordine italiane - Nel giorno in cui il Consiglio d’Europa accusa di prassi razziste le forze dell’ordine italiane, il Viminale presenta un ricorso in cassazione contro le ordinanze dei giudici sul caso Albania. Servizio di Luigi Ferraiuolo The post Migranti, ... (Tv2000.it)