McTominay: "Conte vuole vincere, oggi vogliamo giocare al meglio" (Di sabato 26 ottobre 2024) Il centrocampista scozzese svela i segreti del nuovo Napoli targato Antonio Conte Scott McTominay ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Napoli-Lecce, svelando interessanti dettagli sul lavoro di Antonio Conte con la squadra azzurra. "Il nostro focus deve essere solo su noi stessi", ha esordito il centrocampista del Napoli. "L'obiettivo è esprimere il miglior calcio possibile e trovare la via del gol per conquistare i tre punti". Lo scozzese si è poi soffermato sul metodo Conte: "Il mister cura ogni aspetto, dai singoli giocatori alla tattica. È un lavoro continuo sulla costruzione del gioco per trovare la strada verso il successo". Un retroscena curioso è emerso quando gli è stato chiesto quale caratteristica "ruberebbe" a un compagno: "Sceglierei la capacità realizzativa di Romelu Lukaku.

