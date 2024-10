Ilrestodelcarlino.it - Maratona Guerre Stellari al Modernissimo di Bologna: c’è la Trilogia originale

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 –si prende il. E monopolizza per una vera ‘experience’ questa serata, dalle 17,45, quando inizierà ’’, fino a circa l’una di notte, quando sarà concluso ‘Il ritorno dello Jedi’ che viene proiettato alle 22,30, dopo ‘L’impero colpisce ancora’ delle 20. Insomma, ènight! Tanto che chi si presenterà vestito in perfetto stile Jedi, riceverà anche un ingresso ridotto c’è da credere che potrebbe davvero succedere. Ma come nasce un mito? Innanzitutto nasce nel 1977, con quel primo film scritto e diretto da George Lucas “ambientato ‘tanto tempo fa’ in una galassia immaginaria governata dal tirannico Impero Galattico”, che per molti bambini e bambine dell’epoca è stato una visione talmente innovativa, da forgiarne il carattere e sicuramente il parco delle proprie passioni.