LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: si comincia. Zenere può rimontare (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 2'19?97 il tempo di Fabiana Dorigo, che ha commesso un errore importante nella parte alta, venendo completamente sbalzata in una curva verso destra. Adesso la svizzera Wendy Holdener (-0.10). 13.01 Seconda manche che è stata tracciata da Daniele Simoncelli, allenatore dell'Italia. 13.00 Inizia la seconda manche, in pista la tedesca Dorigo. 12.56 La prima a partire sarà una tedesca di lampanti origini italiane: Fabia Dorigo. Non è giovanissima, parliamo di una classe 1998. 12.55 22ma al termine della prima manche, la grintosa Asja Zenere proverà a recuperare posizioni. Abbiamo disperato bisogno di ricambi, perché Brignone e Bassino (ma anche Sofia Goggia) non sono eterne. 12.54 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa seconda manche del Gigante femminile di Soelden! 12.53 La situazione meteo di Soelden.

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : alle 13.00 la seconda manche - Brignone e Bassino ci credono - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 Cos’è successo nella prima manche? La fuoriclasse statunitense ha dato il via alla sua annata con il pettorale numero 1 e ha subito piazzato il miglior tempo. La sensazione è che voglia subito ... (Oasport.it)

