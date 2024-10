LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: non parte Lara Gut-Behrami, Brignone e Bassino all’assalto di Shiffrin (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI parteNZA DEL Gigante femminile 10.01: Apparentemente precisa e veloce la statunitense Shiffrin che chiude la sua prova con 1’05?82. Ha sciato bene! Ora Robinson 9.59: Shiffrin al cancelletto 9.58: Al traguardo ci sono 3 gradi, c’è il sole. Gara regolare con un po’ di vento in alto 9.56: La prima manche è stata disegnata dal tecnico italiano della Svizzera Heini Pfitscher mentre a disegnare la seconda manche sarà il tecnico azzurro Daniele Simoncelli 9. Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: non parte Lara Gut-Behrami, Brignone e Bassino all’assalto di Shiffrin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA DEL10.01: Apparentemente precisa e veloce la statunitenseche chiude la sua prova con 1’05?82. Ha sciato bene! Ora Robinson 9.59:al cancelletto 9.58: Al traguardo ci sono 3 gradi, c’è il sole. Gara regolare con un po’ di vento in alto 9.56: La prima manche è stata disegnata dal tecnico italiano della Svizzera Heini Pfitscher mentre a disegnare la seconda manche sarà il tecnico azzurro Daniele Simoncelli 9.

