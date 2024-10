Movieplayer.it - Liam Neeson si confessa: "amo follemente Pamela Anderson"

(Di sabato 26 ottobre 2024)ammette di essere "pazzamente innamorato" della co-protagonista, dopo aver detto di aver chiuso con le relazioni. Nonostante avesse dichiarato di aver chiuso con le relazioni sentimentali,, 72 anni, ha rivelato un'affettuosa ammirazione per la sua co-protagonista di Una Pallottola Spuntata,: amore o amicizia? In una recente intervista, l'attore premio Oscar ha espresso apertamente quanto sia stato speciale lavorare con, dichiarando di essere "innamorato" di lei sebbene in senso platonico.ha elogiatoper la sua professionalità , definendola una persona umile e priva di un "ego smisurato". Così definisce la: "Entra solo per fare il suo lavoro, è divertente e così facile lavorare con