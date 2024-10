La fantasia di ieri e del futuro: Dungeons & Dragons unisce i Comics all’arte (Di sabato 26 ottobre 2024) Lucca, 26 ottobre 2024 – Una location fantastica, di quelle che fanno dire “wow“ con occhi e bocca spalancati agli stranieri, per una mostra che celebra il fantastico per eccellenza. ieri la chiesa dei Servi ha accolto una mostra sul gioco di ruolo più iconico al mondo: Dungeons & Dragons. Un evento nell’evento o – come è stato definito – “un festival nel festival” visto che negli spazi mirabilmente restaurati dalla fondazione del Banco di Lucca trova posto un evento senza precedenti e unico al mondo: “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art”. Per la prima volta esposta la Koder Collection, composta tra le altre opere d’arte e memorabilia di D&D anche da capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom e Todd Lockwood. Lanazione.it - La fantasia di ieri e del futuro: Dungeons & Dragons unisce i Comics all’arte Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lucca, 26 ottobre 2024 – Una location fantastica, di quelle che fanno dire “wow“ con occhi e bocca spalancati agli stran, per una mostra che celebra il fantastico per eccellenza.la chiesa dei Servi ha accolto una mostra sul gioco di ruolo più iconico al mondo:. Un evento nell’evento o – come è stato definito – “un festival nel festival” visto che negli spazi mirabilmente restaurati dalla fondazione del Banco di Lucca trova posto un evento senza precedenti e unico al mondo: “Gateway to Adventure: 50 Years of D;D Art”. Per la prima volta esposta la Koder Collection, composta tra le altre opere d’arte e memorabilia di D;D anche da capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom e Todd Lockwood.

