Juric: «Hummels? Non gioca per scelta tecnica. Non guardo età o curriculum, gioca chi mi dà più sicurezze» (Di sabato 26 ottobre 2024) La Roma domani sera affronta la Fiorentina di Raffaele Palladino, partita programma alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi, gara valida per la nona giornata di Serie A. Juric, mister giallorosso costantemente in bilico, ha chiarito in conferenza perché Hummels, ex Dortmund, Bayern e campione del mondo 2014 con la Germani, non gioca mai. Le parole di Juric riprese da Tmw. Juric: «La squadra ha preso la strada giusta» Come sta la squadra? Qual è la sua valutazione di forma di Dybala e Pellegrini? Come stanno da un punto di vista fisico? «Stanno bene, Pellegrini è stato molto sfortunato in zona gol. Non è riuscito ancora a sbloccarsi però li vedo molto bene, li vedo sia lui che Paulo in una forma ottimale. Ovviamente tutto il gioco dipende dai loro gol perché sono vicini alla porta, speriamo di migliorare. Mancini? Ieri si è allenato, sta bene. Ilnapolista.it - Juric: «Hummels? Non gioca per scelta tecnica. Non guardo età o curriculum, gioca chi mi dà più sicurezze» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La Roma domani sera affronta la Fiorentina di Raffaele Palladino, partita programma alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi, gara valida per la nona giornata di Serie A., mister giallorosso costantemente in bilico, ha chiarito in conferenza perché, ex Dortmund, Bayern e campione del mondo 2014 con la Germani, nonmai. Le parole diriprese da Tmw.: «La squadra ha preso la strada giusta» Come sta la squadra? Qual è la sua valutazione di forma di Dybala e Pellegrini? Come stanno da un punto di vista fisico? «Stanno bene, Pellegrini è stato molto sfortunato in zona gol. Non è riuscito ancora a sbloccarsi però li vedo molto bene, li vedo sia lui che Paulo in una forma ottimale. Ovviamente tutto il gioco dipende dai loro gol perché sono vicini alla porta, speriamo di migliorare. Mancini? Ieri si è allenato, sta bene.

