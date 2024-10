Iltempo.it - Israele attacca l'Iran, notte di raid. Gli Usa: ora fine dello scontro diretto

(Di sabato 26 ottobre 2024)hato l'nella. "Gli obiettivi dell'attacco sono raggiunti", ha affermato il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari dopo qualche ora avvertendo anche l'chepuò colpire ulteriori target. "Ildi ritorsione è stato completato e i suoi obiettivi sono stati raggiunti", ha detto in una conferenza stampa. Per gli Stati Uniti, la rappresaglia israeliana di questadeve "rappresentare lamilitaretra", ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, affermando che "per quanto ci riguarda, questo dovrebbe chiudere lotraÂ. I conflitti più ampi nella regione, ovviamente, sono molto più complessi".