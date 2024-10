Inzaghi “La Juve sarà protagonista per tutto l’anno” (Di sabato 26 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Se Asslani mi darà garanzie giocherà lui. Ha avuto qualche problemino, vedremo domani. Abbiamo anche Barella che ha fatto molto bene e Zielinski che ha dimostrato di stare bene. Mi porterò il dubbio fino a domani sera”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla viglia del derby d’Italia del ‘Meazzà contro la Juventus, che i nerazzurri affronteranno senza l’indisponibile Calhanoglu. “Di Inter-Juve ne abbiamo giocate dieci da quando sono qui e c’è sempre stato grandissimo equilibrio – ha ricordato il mister dei nerazzurri in conferenza stampa – sarà una gara molto equilibrata, la Juve ha perso la prima partita due giorni fa (contro lo Stoccarda in Champions, ndr). E’ la migliore d’Europa per gol subiti, ha un allenatore che mi piace tanto e ha fatto grandi investimenti. Saranno protagonisti per tutto l’anno e domani servirà una grande Inter”. Unlimitednews.it - Inzaghi “La Juve sarà protagonista per tutto l’anno” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Se Asslani mi darà garanzie giocherà lui. Ha avuto qualche problemino, vedremo domani. Abbiamo anche Barella che ha fatto molto bene e Zielinski che ha dimostrato di stare bene. Mi porterò il dubbio fino a domani sera”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone, alla viglia del derby d’Italia del ‘Meazzà contro lantus, che i nerazzurri affronteranno senza l’indisponibile Calhanoglu. “Di Inter-ne abbiamo giocate dieci da quando sono qui e c’è sempre stato grandissimo equilibrio – ha ricordato il mister dei nerazzurri in conferenza stampa –una gara molto equilibrata, laha perso la prima partita due giorni fa (contro lo Stoccarda in Champions, ndr). E’ la migliore d’Europa per gol subiti, ha un allenatore che mi piace tanto e ha fatto grandi investimenti. Saranno protagonisti pere domani servirà una grande Inter”.

