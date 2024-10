Inter-Juventus su NOW: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti (Di sabato 26 ottobre 2024) Ottobre è già uno dei mesi più importanti per la Serie A: dopo le prime settimane di rodaggio infatti le squadre iniziano ad andare a pieni Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Ottobre è già uno dei mesi più importanti per la Serie A: dopo le prime settimane di rodaggio infatti le squadre iniziano ad andare a pieni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allagamenti a Ischia : perché succede e come si sta intervenendo |VIDEO - Il 22 ottobre scorso un nubifragio si è abbattuto su Ischia e le immagini consegnate al web sono quelle di strade diventate fiumi in piena e allagamenti che hanno riportato alla mente la tragedia di Casamicciola del novembre 2022. Nelle ore ... (Napolitoday.it)

Juventus - Yildiz : "La 10 pesa - capita di non essere al top pure a Messi e Ronaldo. Sogno un gol all'Inter come Del Piero" - Kenan Yildiz si racconta alla vigilia di Inter-Juventus. Il numero 10 turco dei bianconeri ha dichiarato in un`intervista alla Gazzetta dello... (Calciomercato.com)

Caso Hasib Omerovic - ministero dell'Interno citato come responsabile civile - Il ministero dell'Interno è stato citato come responsabile nel procedimento che vede imputati tre poliziotti coinvolti nella vicenda di Hasib Omerovic, l'uomo precipitato dalla finestra della abitazione doveva viveva, nel luglio del 2022, in via ... (Romatoday.it)

Il 2025 segna un nuovo capitolo per la misura che incentiva gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici in Italia. Come funzionerà in futuro questo importante incentivo - La manovra finanziaria del Governo cambia volto all’Ecobonus, l’agevolazione fiscale che permette di ottenere un risparmio a seguito di una ristrutturazione o interventi di efficientamento dell’immobile. Dal 1° gennaio 2025, infatti, verranno ... (Iodonna.it)