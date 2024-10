Inter-Juventus Inzaghi | Se Asllani mi darà garanzie giocherà lui Scudetto? Sarà un campionato aperto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) “I giocatori sono pronti e ben allenati, domani cercherò di mettere in campo la migliore formazione per una grande gara contro la Juve. Senz’altro tutti quanti sappiamo l’importanza della partita, cosa comporta per noi stessi, i nostri tifosi e la nostra società. Siamo alla nona di, nondecisiva ma è importante. Si affrontano due squadre che hanno avuto finora lo stesso cammino sia inche in Champions League“. Così tecnico dell’, Simone, alla viglia del derby d’Italia del ‘Meazza’ contro la. “Lo? Per quanto riguarda i favoriti, penso ci siano molte squadre,un– aggiunge il mister nerazzurro in conferenza stampa – Molte squadre hanno investito tanto e colmato il gap.unmolto più equilibrato rispetto agli ultimi due”.