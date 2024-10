Il Lecce perde di misura a Napoli: tiene bene il campo e prova la reazione dopo lo svantaggio (Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli – Il Lecce perde per la quarta di fila, ma lo fa di misura mettendo in difficoltà la capolista del torneo, il Napoli, nel suo stadio. Nella quarta sconfitta consecutiva i giallorossi trovano dunque le ragioni di coltivare ambizioni di rinascita e, in questa ottica, la gara di martedì sera Lecceprima.it - Il Lecce perde di misura a Napoli: tiene bene il campo e prova la reazione dopo lo svantaggio Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 26 ottobre 2024)– Ilper la quarta di fila, ma lo fa dimettendo in difficoltà la capolista del torneo, il, nel suo stadio. Nella quarta sconfitta consecutiva i giallorossi trovano dunque le ragioni di coltivare ambizioni di rinascita e, in questa ottica, la gara di martedì sera

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce - il gesto di Conte nel tunnel non è sfuggito alle telecamere - Il tecnico azzurro ha toccato la statua del Pibe de Oro nel tunnel degli spogliatoi, cercando l’ispirazione per una partita speciale Un gesto che vale più di mille parole. Antonio Conte ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona in un ... (Napolipiu.com)

Napoli-Lecce 1-0 - Conte : “Il Milan ci ha dato 22 punti di distacco l’anno scorso” - “Guarderò di sicuro Inter-Juventus, la passione per il calcio mi porta a prescindere a voler vedere una partita di questo spessore. La guardiamo sapendo che sono due squadre fortissime. Ce la gustiamo”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Antonio ... (Sportface.it)

Napoli-Lecce - Di Lorenzo andava espulso. Marelli : "Il secondo giallo è codificato per "spa" - è un errore" - Il Napoli vince 1-0 con il Lecce e si conferma la lepre in vetta a questo campionato 2024/25, ma all`interno della partita sono stati diversi... (Calciomercato.com)

Il Napoli batte il Lecce 1-0 - decide Di Lorenzo - AGI - Antonio Conte era partito con le seconde linee, ma per avere ragione del Lecce ha dovuto inserire Kvaratskhelia, Raspadori e Politano, tenuti inizialmente in panchina. La partita non si sbloccava nonostante le poderose spallate date alla ... (Agi.it)