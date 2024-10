Vanityfair.it - Goodhairday: Julia Roberts con nuovo lob biondo e un ripasso dei suoi look da sogno

(Di sabato 26 ottobre 2024)è tra i nomi più associati alla locuzione «capelli famosi di Hollywood». Per prima ha contribuito a scalfire il preconcetto che per la testa fosse bello solo il liscio con le sue ciocche rame e ondulate, ampliando il ventaglio di sicurezze di ognuna. Nel tempo, ha comunque saputo giocare con acconciature e nuance. Come adesso che sfoggia un dolcissimo color miele