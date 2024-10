Goggia: «In piena crisi ho pregato Dio affinché mi desse salute e risultati in cambio di devozione» (Di sabato 26 ottobre 2024) Sofia Goggia sta pian piano recuperando dall’infortunio e si prepara alla nuova stagione di sci che comincia oggi con lo slalom gigante di Sölden. Goggia non ci sarà perché sta ancora recuperando dall’ultimo infortunio. La sua intervista a Il Giornale. Goggia: «Ho pregato Dio affinché mi desse salute e risultati in cambio di devozione» Quanto pesa stare in panchina? «Molto, sia mentalmente che fisicamente. Da quando ho tolto la placca che mi teneva insieme le ossa del piede, va meglio, ma ogni curva è un’incognita. Quest’estate non potevo nemmeno chiudere lo scarpone». Non ci si abitua mai a dolori e infortuni? Anche se ormai siamo all’undicesimo «Questo stop è come il primo, per impatto e fatica. Per due mesi mi son detta “game over”. Ho passato momenti di sconforto che mi fanno venire le lacrime ancora adesso. Ilnapolista.it - Goggia: «In piena crisi ho pregato Dio affinché mi desse salute e risultati in cambio di devozione» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sofiasta pian piano recuperando dall’infortunio e si prepara alla nuova stagione di sci che comincia oggi con lo slalom gigante di Sölden.non ci sarà perché sta ancora recuperando dall’ultimo infortunio. La sua intervista a Il Giornale.: «HoDiomiindi» Quanto pesa stare in panchina? «Molto, sia mentalmente che fisicamente. Da quando ho tolto la placca che mi teneva insieme le ossa del piede, va meglio, ma ogni curva è un’incognita. Quest’estate non potevo nemmeno chiudere lo scarpone». Non ci si abitua mai a dolori e infortuni? Anche se ormai siamo all’undicesimo «Questo stop è come il primo, per impatto e fatica. Per due mesi mi son detta “game over”. Ho passato momenti di sconforto che mi fanno venire le lacrime ancora adesso.

