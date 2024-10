Oasport.it - Ginnastica, Morinari Watanabe confermato Presidente della FIG. Donatella Sacchi alla guida del C.T. femminile

(Di sabato 26 ottobre 2024)è stato rielettoFederazione Internazionale di. Il giapponese guiderà l’universoPolvere di Magnesio per il terzo mandato consecutivo e sarà al verticeFIG durante il quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il 65ennne ha ricevuto l’incarico con il 65,38% dei voti (102 preferenze), vincendo ampiamente la sfida contro l’azero Farid Gayibov (34,62% per ilFederazione Europea). I vice presidenti saranno il qatariota Ali Al-Hitmi, la messicana Naomi Chieko Valenzo Aoki e il turco Suat Celent.è stata confermatissima nel ruolo didel Comitato Tecnicoartistica: per una delle figure più apprezzate dal panorama internazionale è arrivata la nomina all’unanimità.