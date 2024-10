Fiction | Alba Rohrwacher la mia Lenù nel mondo di Ferrante

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sono ormai adulte Lila e. Quest’ultima è una scrittrice di successo in giro tra Parigi e il nord Italia la cui vita privata è complicata da un matrimonio finito, da due figlie ragazzine che riesce a crescere a fatica e dall’essere amante di Nino che non si decide a lasciare la moglie Eleonora. Lila invece non ha mai lasciato Napoli, è diventata una imprenditrice informatica, il cui carisma indubbio la rende la leader del rione invisa ai camorristi fratelli Solara. È un cerchio che si chiude: Lila eche hanno lottato per uscire, emanciparsi, dalla zona violenta in cui sono cresciute, tornano punto ea capo.