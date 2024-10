Lapresse.it - Festa Cinema Roma, Nastasi: “Oltre le aspettative”

(Di sabato 26 ottobre 2024) E’ tempo di bilanci per ladeldi, giunta alla XIX edizione che si chiuderà proprio domenica 27. Per stilare un bilancio ovviamente si deve partire dai numeri e mai come quest’anno lesono state superate: 110 mila il numero di persone che hanno affollato le sale e il red carpet dell’Auditorium parco della musica di. “Io mi ero prefisso due obiettivi: superare 100 mila presenze e ce l’abbiamo fatta – ha spiegato a LaPresse Salvatore, presidente della Fondazioneper– e dare un segnale fortissimo agli autori diindipendente nazionale e internazionale. Fare diventare ladeldila casa degli autori indipendenti”.